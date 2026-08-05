Sueca posa en marxa un Pla Intensiu de Neteja

L’Ajuntament de Sueca ha activat un Pla Intensiu de Neteja amb l’objectiu d’eliminar la brutícia acumulada i millorar l’estat de carrers, voreres i espais públics.
La campanya es desenvolupa de manera gradual per barris i zones.
L’actuació se centra en el baldeig amb aigua a pressió i l’aplicació de productes desinfectants, per a eliminar taques persistents, males olors i netejar en profunditat les zones de major afluència de vianants.
A més, el pla inclou una neteja i desinfecció integral de les illes de contenidors, tant de l’interior i exterior dels dipòsits com dels paviments adjacents.
Des de la Regidoria de Neteja Viària assenyalen que este Pla Intensiu representa el primer gran pas en la remodelació del servei de neteja de Sueca, amb l’objectiu de mantindre uns alts nivells de neteja i higiene de manera continuada.