AVA-ASAJA alerta que la plaga de paparres ja impedix treballar en alguns camps i provoca hospitalitzacions

L’organització agrària denuncia una situació que ja considera un problema de salut pública i reclama una actuació urgent de les administracions
Agricultors han necessitat atenció mèdica per picades i s’han detectat explotacions on els treballadors no poden accedir per la gran quantitat de paparres
L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) torna a alertar de l’agreujament de la proliferació de paparres en el medi rural valencià, una situació que, segons l’organització, ja ha superat l’àmbit estrictament agrari i constitueix un problema de salut pública que requerix una actuació urgent per part de les administracions.
Des de la primera denúncia, AVA-ASAJA ha rebut nous testimonis d’agricultors i treballadors del camp que evidencien que la situació continua empitjorant. Alguns han hagut de rebre assistència mèdica per picades de paparra, en alguns casos després de presentar febra i requerir hospitalització, mentre que altres asseguren haver-se retirat una vintena de paparres del cos després de realitzar treballs agrícoles.
S’han comunicat casos en diferents punts de la província de València, entre ells la Ribera Alta i municipis com Picassent i Castelló de Rugat. A la província de Castelló, especialment en zones de la Plana Baixa, els agricultors també alerten d’una presència extraordinària d’estos paràsits.
La magnitud del problema ha arribat al punt que quadrilles de treballadors agrícoles s’han trobat amb explotacions a les quals no han pogut accedir per la gran quantitat de paparres presents en la vegetació.
En altres casos, agricultors i les seues famílies han relatat situacions especialment preocupants, com menors que han acabat amb desenes de paparres al cap després d’haver estat en zones rurals. AVA-ASAJA considera especialment preocupant la situació dels agricultors valencians, davant una elevada edat mitjana del sector que podria incrementar la vulnerabilitat davant possibles complicacions.
També afecta els animals de companyia
L’organització agrària alerta igualment que la proliferació de paparres està afectant els animals de companyia. S’han registrat casos de gossos greument afectats i fins i tot animals trobats morts amb una elevada presència d’estos paràsits.
Per a AVA-ASAJA, estes situacions incrementen la preocupació dels propietaris i evidencien l’extensió del problema en determinades zones rurals.
L’organització insisteix que el risc ja no es limita a les persones que treballen professionalment en l’agricultura. Les paparres poden trobar-se en zones de vegetació, camins, parcel·les abandonades, barrancs i altres espais rurals freqüentats habitualment per la ciutadania.
Per això, considera que qualsevol persona que transite per estes zones pot quedar exposada, ja siga un agricultor, un treballador agrícola, una família que isca a passejar, una persona que practique esport, un ciclista o qualsevol ciutadà que desenvolupe la seua activitat en el medi rural.
AVA-ASAJA considera que l’extensió dels casos fa necessari reforçar la vigilància, la informació i les mesures de control per evitar que la situació continue agreujant-se i reclama a les administracions que actuen amb urgència davant un problema que ja té conseqüències tant per al sector agrari com per a la salut de la població.