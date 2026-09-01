Detingut un matrimoni per presumptes furts de joies a persones majors dependents

La dona treballava en una empresa d’atenció domiciliària i presumptament aprofitava l’accés als habitatges
El seu marit presumptament venia les joies sostretes en establiments de compravenda d’or
La Guàrdia Civil ha detingut un matrimoni de 40 i 42 anys, tots dos de nacionalitat espanyola, com a presumptes responsables de quatre delictes de furt de joies en domicilis de persones majors en situació de dependència.
La investigació es va iniciar durant una inspecció rutinària en un establiment de compravenda d’or, on els agents van localitzar un lot de joies sospitós. Entre les peces hi havia quatre arracades d’or que havien sigut sostretes en un domicili de Piles.
La propietària havia denunciat la desaparició de les joies i havia manifestat les seues sospites sobre una treballadora d’una empresa d’atenció i cura domiciliària de persones majors dependents, que havia prestat servei en el seu habitatge i tenia accés al domicili.
Les investigacions van permetre identificar l’home que havia venut les joies i comprovar que la seua esposa treballava per a la mateixa empresa d’atenció domiciliària i havia prestat servei en el domicili de la primera denunciant.
Posteriorment, els agents van investigar els altres habitatges on havia treballat la dona i van comprovar que la resta de les joies recuperades també procedien de domicilis on havia prestat servei. Les peces van poder relacionar-se amb altres furts comesos a l’Alqueria de la Comtessa, Beniarjó i la Platja de Gandia.
En alguns d’estos casos, els propietaris encara no havien denunciat la desaparició perquè no s’havien adonat que les joies havien sigut sostretes. Les investigacions van permetre que reconegueren les peces i confirmaren els furts.
Segons les diligències practicades, la dona hauria aprofitat l’accés als domicilis derivat de la seua activitat professional per sostraure diferents joies, mentre que el seu marit presumptament s’encarregava de vendre-les en establiments de compravenda d’or.
Com a resultat de la investigació, la Guàrdia Civil va procedir a la detenció de les dos persones com a presumptes responsables de quatre delictes de furt.
La Guàrdia Civil recomana als propietaris de joies conservar fotografies detallades de les peces, ja que aportar-les en una denúncia pot facilitar la seua posterior identificació i recuperació.