València es converteix en l’epicentre mundial de la vela amb el Spain Sail Grand Prix

La competició reunirà 13 equips internacionals els dies 5 i 6 de setembre a la Marina de València
Els catamarans F50 superaran els 100 km/h en unes carreres que es disputaran molt a prop de la costa
València es prepara per a acollir, els pròxims 5 i 6 de setembre, el Spain Sail Grand Prix, que convertirà la ciutat en l’epicentre de la vela d’alta competició. La prova serà, a més, l’única parada espanyola del circuit internacional SailGP durant la temporada 2026.
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacat que l’arribada d’esta competició reforça la posició de la Comunitat Valenciana com a referent internacional en l’àmbit nàutic i consolida la col·laboració entre esport, tecnologia, turisme i innovació.
El camp de regates de la Marina Port València ja està preparat per a una cita que reunirà 13 equips internacionals, que competiran a bord dels espectaculars catamarans F50, embarcacions equipades amb tecnologia d’avantguarda capaces de superar els 100 quilòmetres per hora.
Les carreres es disputaran molt a prop de la costa, fet que permetrà al públic seguir l’espectacle de manera especialment pròxima. Les proves classificatòries tindran lloc dissabte i diumenge, mentre que la final es disputarà diumenge entre els quatre millors equips.
Una grada especial per a l’equip espanyol
Una de les novetats serà la Grada Marea Roja, un espai reservat als aficionats de l’equip espanyol, conegut com ‘Los Gallos’ i capitanejat pels medallistes olímpics Florian Trittel i Diego Botín.
A més de la competició esportiva, el Spain Sail Grand Prix oferirà activitats, exhibicions tecnològiques i propostes d’oci vinculades al món nàutic dirigides a tots els públics.
Pérez Llorca ha subratllat que la designació de València com a seu del SailGP fins a 2028 representa un nou reconeixement a la capacitat organitzativa de la ciutat i a les seues infraestructures nàutiques.
L’esdeveniment se suma a altres grans cites com el Valencia Boat Show, The Ocean Race i les 52 Super Series, que contribueixen a consolidar la Comunitat Valenciana com un dels grans pols internacionals de l’economia blava i dels esports vinculats al mar.
Amb el Mediterrani com a escenari, València afronta així un cap de setmana que aspira a situar novament la ciutat i la Comunitat Valenciana en el mapa mundial de la nàutica.