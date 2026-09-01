Educació reforçarà les competències matemàtica i lectora en 492 centres valencians

Els programes arribaran a 447 centres públics i 45 concertats durant el curs 2026-2027
La iniciativa comptarà amb més de 21 milions d’euros i 250 docents addicionals
La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats reforçarà durant el curs 2026-2027 les competències matemàtica i lectora de l’alumnat valencià mitjançant dos programes específics que arribaran a 492 centres educatius sostinguts amb fons públics.
La iniciativa, que es va posar en marxa durant el curs passat, comptarà amb una inversió conjunta superior als 21 milions d’euros i inclourà reforços de les plantilles docents, formació especialitzada del professorat i assessorament individualitzat als centres.
El Programa de Refuerzo de la Competència Matemàtica s’aplicarà en 273 centres amb una inversió superior als 14,7 milions d’euros. Per al seu desenvolupament s’incorporaran 234 docents addicionals i una xarxa de 26 assessors especialitzats.
Per la seua banda, el Programa de Refuerzo de la Competència Lectora arribarà a 219 centres, amb una inversió de més de 6,2 milions d’euros, 116 docents addicionals i 14 assessors especialitzats.
Els dos programes estan dirigits a alumnat d’Educació Primària, ESO i Cicles Formatius de Grau Bàsic, amb especial atenció a l’alumnat que presenta més dificultats d’aprenentatge.
Entre les mesures previstes es troben la docència compartida, els agrupaments flexibles i el suport educatiu en grups reduïts, amb l’objectiu d’oferir una atenció més individualitzada.
En l’àmbit matemàtic, es potenciarà un aprenentatge basat en la resolució de problemes i l’aplicació pràctica dels coneixements. En lectura, es treballarà especialment la comprensió de textos en diferents formats i suports, així com el desenvolupament de la lectura en les dos llengües cooficials.
La Conselleria també reforçarà la formació permanent del professorat i l’assessorament als centres educatius, amb la finalitat d’impulsar metodologies innovadores i processos de millora sostenibles.
Amb estes actuacions, Educació busca millorar les competències matemàtica i lectora de l’alumnat valencià i contribuir al seu èxit acadèmic, personal i social.