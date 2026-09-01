El debat sobre els deslindaments i la regressió litoral enfronta la Generalitat i el Govern central

Castelló-Sagunt és una de les zones amb major regressió litoral d’Espanya per la falta de sediments i l’augment dels temporals
La Generalitat critica l’aplicació de la Llei de Costes i reclama executar el pla de regeneració de platges pendent des de 2015
La gestió de la costa entre Castelló i Sagunt ha tornat al centre del debat polític i social per la pèrdua progressiva de platges i l’impacte dels deslindaments del domini públic marítim-terrestre. Aquest tram de la Comunitat Valenciana figura entre les zones amb major regressió litoral de tot Espanya, un fenomen condicionat per la falta d’arribada natural de sediments i l’augment dels episodis de temporals.
La situació ha motivat la constitució de la Federación Mar Nostra, una entitat que agrupa municipis, associacions i veïns afectats per la revisió dels límits de la costa en aquest sector. Des d’aquesta organització i des de la Vicepresidència i Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana es critica l’aplicació que el Govern central fa de la Llei de Costes. L’administració autonòmica sosté que els deslindaments basats en temporals excepcionals generen inseguretat jurídica als propietaris i demana que s’execute el pla de regeneració de platges pendent des de 2015.
Per la seua banda, la gestió de la franja litoral que executa l’Executiu central es fonamenta en la normativa estatal de Costes, orientada a delimitar l’espai de protecció pública i prevenir els riscos derivats del canvi climàtic i de l’erosió marina. La determinació del domini públic marítim-terrestre busca garantir la preservació del medi natural i la seguretat a les zones exposades als efectes de la mar.