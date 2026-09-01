Fer ús del valencià en empreses i comerços de Cullera té premi

L’Ajuntament repartirà 5.650 euros entre els negocis que fomenten l’ús del valencià en la seua activitat
El termini per a presentar les sol·licituds estarà obert fins al 30 de setembre
L’Ajuntament de Cullera ha convocat un any més els premis a l’ús del valencià en el comerç local, una iniciativa que busca reconéixer i incentivar les empreses, comerços, serveis i professionals que incorporen la llengua valenciana en la seua activitat habitual.
En total, es repartiran 5.650 euros en premis, distribuïts en dues modalitats. La primera reconeixerà l’ús del valencià en retolació i material imprés, com ara factures, albarans, bosses, publicitat o documentació administrativa.
La segona modalitat estarà centrada en l’ús del valencià en les noves tecnologies, com les xarxes socials, les pàgines web o els programes informàtics de gestió.
Cada modalitat comptarà amb fins a cinc premis, amb quanties que oscil·laran entre els 225 i els 1.000 euros. El premi principal de cada categoria estarà dotat amb 1.000 euros.
La convocatòria, cofinançada per l’Ajuntament de Cullera i la Diputació de València, està dirigida a establiments, empreses, serveis i professionals que desenvolupen la seua activitat al municipi.
Les persones i entitats interessades podran presentar les seues sol·licituds fins al 30 de setembre, a través de l’oficina ATÉN o de la Seu Electrònica de l’Ajuntament.
L’objectiu d’esta iniciativa és aconseguir que el valencià tinga cada vegada més presència en el teixit empresarial i comercial de Cullera, tant en les accions de promoció i publicitat com en la comunicació amb la clientela i en el dia a dia de l’activitat socioeconòmica.
D’esta manera, els premis pretenen reconéixer i fomentar l’ús habitual del valencià entre empreses i professionals del municipi i contribuir a normalitzar la llengua en l’àmbit comercial i empresarial.