Marián Cano destaca el lideratge de l’ocupació turística de la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana registra una mitjana de 221.064 llocs de treball turístics entre gener i juliol de 2026
L’ocupació turística creix un 4,1 % i arriba als 237.633 afiliats al juliol
La consellera d’Indústria, Turisme, Innovació i Comerç, Marián Cano, ha destacat el lideratge de la Comunitat Valenciana en ocupació turística, amb una mitjana mensual de 221.064 llocs de treball entre gener i juliol de 2026.
Segons les dades d’afiliació a la Seguretat Social recollides per Turisme Comunitat Valenciana, a partir de la informació del Ministeri de Treball i Economia Social, l’ocupació en els subsectors turístics d’hostaleria, agències de viatges, operadors turístics i serveis de reserves ha crescut un 4,1 per cent respecte del mateix període de l’any anterior.
L’evolució positiva es manté en les tres províncies.
A Alacant, entre gener i juliol, es va registrar una mitjana mensual de 99.339 persones afiliades, un 4,8 per cent més que un any abans.
A Castelló, la mitjana va arribar als 24.987 treballadors, amb un increment del 3,4 per cent.
I a València, es van comptabilitzar 96.738 persones afiliades, un 3,6 per cent més respecte del mateix període de 2025.
L’informe també mostra que l’ocupació turística ha crescut en tots els mesos analitzats. De fet, el passat mes de juliol es van assolir els 237.633 afiliats en el conjunt de la Comunitat Valenciana, un 5 per cent més que en juliol de 2025.
Per províncies, l’increment interanual va ser del 5,9 per cent a Alacant, del 4,5 per cent a Castelló i del 3,7 per cent a València.
Marián Cano ha assenyalat que aquestes dades evidencien que el turisme continua sent un motor d’activitat econòmica i d’oportunitats laborals per a la Comunitat Valenciana.
La consellera també ha remarcat que el Consell continuarà treballant conjuntament amb el sector per consolidar un model turístic competitiu, professionalitzat i sostenible.