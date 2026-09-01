Sueca rep 8,55 milions d’euros de fons europeus per a combatre les inundacions

Els projectes inclouen la construcció d’un tanc de tempestes i la separació de la xarxa de col·lectors
Les actuacions milloraran la resiliència del municipi i la resposta davant futurs episodis de pluges torrencials
Sueca rebrà 8,55 milions d’euros de fons europeus FEDER a través del Pla EDIL DANA per a finançar diversos projectes destinats a reduir el risc d’inundacions i millorar la resiliència del municipi davant episodis meteorològics extrems.
Entre les principals actuacions destaca la construcció d’un tanc de tempestes i la separació integral de la xarxa de col·lectors d’aigües pluvials i residuals. Esta intervenció permetrà evitar el col·lapse de la xarxa de clavegueram durant episodis de pluges torrencials i protegir tant el nucli urbà com l’entorn natural de Sueca.
Els fons també permetran crear una nova sala de gestió d’emergències i renovar i ampliar la flota de vehicles municipals, així com l’equipament d’uniformitat i salvament, els sistemes de transmissions i les ferramentes de gestió digital.
Part de les actuacions es desenvoluparan en les entitats locals menors del Perelló i Mareny de Barraquetes. Entre els projectes previstos es troben millores en la permeabilitat hidràulica i el drenatge de la CV-500, la rehabilitació de la passarel·la que connecta el Perelló amb el Perellonet i diverses actuacions per reforçar la resiliència del Mareny de Barraquetes.
L’ajuda europea cobrix el 95% del cost dels projectes, que ascendeix a un total de 9 milions d’euros. Els ajuntaments de Sueca, el Perelló i Mareny de Barraquetes assumiran el 5% restant, equivalent a 450.000 euros.
Des del govern municipal han qualificat la concessió com un “èxit històric”, ja que permetrà transformar la infraestructura hídrica i donar una resposta estructural al risc d’inundacions.
Les actuacions es desenvoluparan progressivament entre els anys 2026 i 2029, amb l’objectiu d’incrementar la resiliència climàtica i la capacitat de resposta davant futures emergències.