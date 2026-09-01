Del 16 al 22 de setembre
El municipi aposta per una mobilitat més sostenible, segura i accessible
Torrent se suma a la Setmana Europea de la Mobilitat 2026, que se celebrarà del 16 al 22 de setembre, amb l’objectiu de conscienciar la ciutadania sobre la importància d’adoptar formes de desplaçament més sostenibles.
Durant esta iniciativa, el municipi posa el focus en la promoció del transport públic, els desplaçaments a peu i l’ús de la bicicleta, com a alternatives al vehicle privat i com a ferramentes per avançar cap a una mobilitat més respectuosa amb el medi ambient.
La Setmana Europea de la Mobilitat representa també una oportunitat per reflexionar sobre els hàbits de desplaçament i fomentar una ciutat més segura, accessible i saludable per a totes les persones.
Amb la seua participació, Torrent reafirma el seu compromís amb una mobilitat sostenible i amb la millora de la qualitat de vida de la ciutadania