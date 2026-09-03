El MIM Sueca celebra la 36a edició amb «La mirada còmplice» 

La Mostra Internacional de Mim de Sueca, el MIM, celebrarà del 17 al 20 de setembre la seua 36a edició, convertint de nou la capital de la Ribera Baixa en un gran escenari de les arts escèniques.
Sota el lema «La mirada còmplice», el festival reunirà 20 companyies i 45 funcions, amb propostes de teatre físic, dansa, circ i titelles.
Enguany, el MIM ampliarà les activitats al carrer. A la tradicional plaça de Sant Pere se sumarà la plaça del Molí de la Vila, amb espectacles d’accés lliure. També hi haurà l’espectacle itinerant «Olympics», una comèdia interactiva inspirada en els Jocs Olímpics.
La programació abordarà també qüestions com la salut mental, la discapacitat, l’abús de poder o la recerca d’una llar.
El festival reforçarà, a més, la seua vessant social amb un projecte intergeneracional de L’Últim Toc Teatre, dirigit per Emili Chaqués i Aitana Munera, al voltant dels records i la memòria.
Les entrades es posaran a la venda dissabte 5 de setembre, a les deu del matí, a través de la web del festival i Notikumi.
Quatre dies de teatre, moviment i emocions que tornaran a convertir Sueca en punt de trobada entre artistes i públic.