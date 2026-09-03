Pérez Llorca arreplega el suport del sector empresarial i revalida la baixada d’impostos per a potenciar l’ocupació

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha participat en l’obertura de l’any de treball del Consell de Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana, l’entitat que coordina i representa a les empreses, comerços i indústries del territori.
Durant la seua intervenció, el cap del Consell ha defensat la mesura de reduir els impostos autonòmics com a eina principal per a atraure inversions, facilitar l’activitat econòmica i afavorir la creació de llocs de treball.
En aquest sentit, Pérez Llorca ha destacat la millora dels indicadors econòmics a la regió, assenyalant l’increment en el nombre de treballadors autònoms i la millora de les xifres d’ocupació, uns resultats que ha vinculat directament a la col·laboració entre l’administració pública i la iniciativa privada.
Així mateix, ha reiterat la voluntat del seu Govern de mantindre un marc fiscal favorable que continue incentivant l’activitat de les empreses sense afegir obstacles burocràtics, tot demostrant que amb menys impostos es pot aconseguir una major recaptació global.
En el marc d’aquesta trobada econòmica, el Govern valencià i els representants de les cambres de comerç han coincidit en la necessitat d’afrontar conjuntament els principals reptes del sector. Entre aquestes prioritats s’ha marcat la voluntat de potenciar la innovació i la formació adaptada a les demandes del mercat laboral, així com la necessitat de reduir l’impacte de la incertesa geopolítica internacional en el teixit productiu local.
Finalment, el president ha garantit que la Generalitat farà d’altaveu per a reclamar davant el Govern d’Espanya i la Unió Europea les infraestructures i inversions que necessita el territori, fent una crida al diàleg i a l’acord entre partits polítics, empresaris i sindicats per a garantir l’estabilitat i millorar la qualitat de vida de la ciutadania.