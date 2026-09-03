Pérez Llorca demana a l’AVL que siga un punt de trobada per a tots els valencianoparlants

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defensat que el valencià és patrimoni del poble valencià i ha demanat a la Acadèmia Valenciana de la Llengua que exercisca com a punt de trobada per a tots els valencianoparlants.
Pérez Llorca ha fet estes declaracions durant l’acte de presa de possessió de la nova presidenta de l’AVL, María Àngels Francés, a qui ha desitjat que el seu mandat estiga marcat pel rigor acadèmic, la flexibilitat i la capacitat de construir ponts.
El cap del Consell ha reivindicat el paper de l’Acadèmia com una institució essencial de l’autogovern valencià i ha assenyalat que ha de ser un espai basat en el coneixement, el respecte i la concòrdia, on tots els valencianoparlants se senten representats i protegits.
El president ha advertit també que convertir la llengua pròpia en un motiu de conflicte seria perjudicial i ha defensat que el valencià ha de continuar sent una llengua de cultura, ensenyança, creació, comunicació i convivència, independentment de les idees de cadascú.
En este sentit, ha destacat que prop de 305.000 alumnes estan matriculats enguany en línies en valencià i que, des de l’entrada en vigor de la Llei de Llibertat Educativa, s’han expedit al voltant de 292.000 certificacions de coneixement de la llengua.
Pérez Llorca ha reclamat continuar treballant perquè el valencià siga una llengua de prestigi, convivència, coneixement i oportunitats, i perquè l’AVL mantinga el seu paper de referència amb rigor, independència, flexibilitat i diàleg.