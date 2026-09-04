Alzira, consternada per la mort d’una xiqueta de 11 anys en caure-li un pilar damunt quan jugava amb una hamaca

La localitat d’Alzira es troba en estat de xoc i consternació després d’un tràgic accident que li ha costat la vida a una xiqueta de 11 anys.
Els fets van tindre lloc a les instal·lacions de la Societat de Regs de la Casella, on la menor es trobava jugant al costat del seu germà en una hamaca instal·lada al porxe.
Segons les primeres hipòtesis de la investigació, la tensió de l’hamaca podria haver provocat el col·lapse d’un dels pilars de l’estructura, una construcció antiga amb més d’un segle d’història. El pilar, de gran pes, es va ensorrar i es va partir en diversos fragments, impactant directament sobre els dos xiquets.
Fins al lloc dels fets es van desplaçar d’urgència efectius del Consorci Provincial de Bombers i unitats del SAMU.
La menor va entrar en parada cardiorespiratòria a causa dels greus traumatismes. Malgrat que els equips mèdics van aconseguir reanimar-la inicialment i traslladar-la a l’Hospital de la Ribera, la xiqueta va acabar morint hores després a causa de la gravetat de les lesions.
Per la seua banda, el seu germà va patir diversos traumatismes. El menor es troba ingressat, sedat i sota observació, però els serveis mèdics han confirmat que està fora de tot perill, la qual cosa aporta un xicotet alé d’esperança enmig d’aquesta tragèdia.
La Policia Judicial i la Policia Científica mantenen oberta la investigació per a esclarir quines fallades estructurals van poder provocar el desglossament de la columna i determinar les circumstàncies exactes d’aquest sinistre accident. Mentrestant, l’Ajuntament i els veïns d’Alzira han traslladat el seu més sentit condol i tot el seu suport a la família.