Barrachina anuncia prop de 150 milions d’euros en ajudes per a modernitzar i recuperar el camp valencià

La Generalitat reforça el seu compromís amb el camp valencià amb una partida de prop de 150 milions d’euros destinada a modernitzar les explotacions agrícoles i ramaderes, recuperar el potencial productiu afectat per la DANA i fer més competitiu el sector.
Així ho ha traslladat el conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, en una reunió amb representants de les principals organitzacions agràries i del cooperativisme agroalimentari de la Comunitat Valenciana.
Entre les principals línies d’ajudes destaca una convocatòria de 50 milions d’euros per a la modernització de les explotacions agràries, que permetrà finançar inversions en maquinària, tecnologia, condicionament i infraestructures. El termini per a sol·licitar-les finalitza l’1 d’octubre.
La Generalitat també prepara per a finals de setembre una nova convocatòria de 8 milions d’euros per afavorir el relleu generacional. Les ajudes aniran dirigides a joves agricultors d’entre 18 i 40 anys i a nous agricultors de fins a 56 anys que s’incorporen per primera vegada a una explotació viable.
Un altre dels eixos és la recuperació de les explotacions afectades per la DANA. En aquest cas, es destinen 26,7 milions d’euros a la replantació i recuperació del potencial productiu, amb ajudes que poden cobrir fins al cent per cent del cost, amb un màxim de 6.000 euros per hectàrea afectada.
A més, es mantenen 2 milions d’euros per preservar l’activitat agrícola tradicional de l’Horta de València i 9 milions per millorar la competitivitat de les explotacions ramaderes.
Durant la reunió també s’han analitzat els principals problemes fitosanitaris que afecten el camp valencià, entre aquests el cucat de l’arròs, la presència de l’aranya roja en els cítrics i el virus de la clorosi nervial.
La Conselleria assegura que aquestes mesures busquen facilitar la modernització, impulsar el relleu generacional i garantir la viabilitat i el futur del sector agrari i ramader valencià.