Carlet torna a demostrar la seua solidaritat amb la XIX Marató de Donació de Sang

Carlet ha tornat a demostrar la seua solidaritat amb la celebració de la XIX Marató de Donació de Sang.
La Sala Giner acull hui una nova edició d’esta iniciativa, que un any més compta amb la participació de la ciutadania.
L’alcaldessa, les Festeres ‘De Categoria’ i les regidores Floren Machí i Sheila Carbonell han visitat la sala per a acompanyar les persones participants i sumar-se a esta jornada solidària.
La marató dona així el tret d’eixida a les Festes Majors amb una jornada marcada per la solidaritat. La donació continua hui a la Sala Giner.