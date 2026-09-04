Cullera reforça la seua promoció turística a Alemanya amb cultura, música, gastronomia i tradició

Cullera ha intensificat aquesta setmana la seua promoció turística al nord d’Alemanya, amb una agenda que combina turisme, gastronomia, música i tradicions i que busca obrir noves oportunitats en un dels principals mercats internacionals de la ciutat.
De la mà de Visit Cullera, i amb el suport de l’Instituto Cervantes de Bremen i Turespaña, la ciutat s’ha presentat per primera vegada a Bremen com a destinació mediterrània i com a capital gastronòmica de l’arròs.
Els cuiners Paco Rocher i David Zorrilla han protagonitzat un showcooking i una degustació de paella davant de periodistes, agents de viatges i prescriptors gastronòmics.
L’activitat també ha arribat a Jever, ciutat agermanada amb Cullera des de fa més de 25 anys. Allí, 120 joves músics de l’Ateneu Musical i de Santa Cecília han recorregut els carrers en una desfilada que ha acabat amb les dues bandes interpretant conjuntament La puerta grande i Amparito Roca.
La cultura festiva valenciana també ha estat protagonista, amb la participació de representants de la Junta Local Fallera de Cullera, vestits amb la indumentària tradicional, i una gran paella per a 1.200 persones.
Una intensa agenda de promoció que Cullera afronta ja pensant en la pròxima temporada turística. La ciutat ha tancat el mes d’agost amb un 92% d’ocupació hotelera i unes previsions superiors al 70% per a la primera quinzena de setembre.