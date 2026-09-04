El Consell preveu aplicar este mes de setembre la primera pujada salarial acordada per al professorat

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciat que el professorat de la Comunitat Valenciana cobrarà este mes de setembre el primer increment salarial contemplat en l’acord assolit amb les organitzacions sindicals.
La pujada serà de 75 euros mensuals i tindrà efectes retroactius des de l’1 de setembre.
Pérez Llorca ha avançat que el Ple extraordinari del Consell del pròxim dimarts 8 de setembre aprovarà la mesura.
L’increment forma part d’una pujada acumulada de 200 euros mensuals, que contempla altres 75 euros al gener de 2027 i 50 euros al gener de 2028.
El president també ha assegurat que la Generalitat mantindrà la resta de mesures previstes per al curs 2026-2027, entre elles els plans EduClima i RECOLE, l’ampliació dels recursos d’inclusió educativa, la creació de nous cicles de Formació Professional i la contractació de personal per a l’escolarització sobrevinguda.
Pel que fa a les ràtios, la Generalitat preveu començar-ne la reducció en el procés d’admissió d’abril de 2027, amb aplicació prevista per al curs 2027-2028. A més, el president ha confirmat que ara el sector dels docents de la Comunitat es troba en una millor situació respecte al de la resta d’Espanya.
L’anunci s’ha fet durant la visita de Pérez Llorca a l’Escola Infantil de Primer Cicle Ponoig, a Polop, on també ha destacat la continuïtat de la gratuïtat de l’educació de 0 a 3 anys.