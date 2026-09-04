El reventó tèrmic devasta la collita de caqui a Guadassuar amb pèrdues de 17 milions d’euros

Un violent i imprevist reventó tèrmic viscut a la comarca de la Ribera Alta, amb especial incidència en municipis com Guadassuar, ha provocat un fort colp al sector agrícola valencià.
L’episodi meteorològic ha destrossat milers de tones de la pròxima campanya del caqui “Persimon”, deixant un panorama desolador en les explotacions de la zona.
Segons les dades recollides per Agroseguro i les organitzacions agràries, la xifra total dels danys provocats per aquest fenomen s’eleva fins als 17 milions d’euros. Les ratxes de vent extrem, que van superar els 100 km/h, sumades a un augment brusc i sufocant de la temperatura, van causar la caiguda massiva del fruit a terra, el trencament de branques i defoliacions severes en l’estructura dels arbres.
Agroseguro ja ha desplegat el seu equip de pèrits per a avaluar les parcel·les afectades i ha confirmat que es farà càrrec de les indemnitzacions corresponents per als agricultors que tenien la collita assegurada, amb l’objectiu d’agilitzar els pagaments i injectar liquiditat al sector de manera immediata.
L’esdeveniment reobri el debat sobre l’impacte del canvi climàtic en l’agricultura mediterrània. Els reventons tèrmics són fenòmens microescala d’aparició molt ràpida i de caràcter localitzat, la qual cosa els fa pràcticament impossibles de preveure amb suficient antelació per a prendre mesures protectores. La freqüència creixent d’aquests episodis extrems amenaça la viabilitat de cultius emblemàtics com el caqui i obliga el sector a dependre cada vegada més de les eines d’assegurança per a garantir la seua supervivència.