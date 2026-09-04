Els veïns de Sueca omplin de color el Túnel de la Canal

La jornada de convivència veïnal transforma este espai amb un mural col·lectiu
Sueca es torna un municipi cada vegada més colorit. Este matí, els veïns han participat en la creació d’un mural al Túnel de la Canal amb motiu del Dia del Color.
L’activitat, organitzada per l’Escola d’Arts Plàstiques Escultor Beltran, ha reunit veïnat de totes les edats en una jornada de convivència, creativitat i participació.
L’objectiu és donar vida i color als diferents racons de Sueca a través de l’art i la implicació de la ciutadania.