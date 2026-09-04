Firarròs complix 11 edicions com a aparador de l’oferta gastronòmica suecana

La fira de tapes i degustacions dedicades especialment a l’arròs se celebrarà de l’11 al 13 de setembre
L’esdeveniment coincidirà amb el 65 Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca
El Passeig de l’Estació de Sueca acollirà, de l’11 al 13 de setembre, la 11a edició de Firarròs, la tradicional fira de tapes i degustacions dedicades especialment a l’arròs, que s’ha consolidat com una cita destacada per als amants de la gastronomia local i tradicional.
L’esdeveniment té entre els seus objectius promoure i difondre la cultura de l’arròs i la seua importància gastronòmica, agrícola i cultural, així com posar en valor els productes agroalimentaris de qualitat elaborats a Sueca i el seu entorn.
Firarròs també busca impulsar la gastronomia local, fomentar el consum de productes de proximitat i dinamitzar l’activitat econòmica dels sectors de l’hostaleria i l’alimentació, a més de potenciar l’atractiu turístic del municipi.
La 11a edició ha sigut presentada per l’alcalde de Sueca, Julián Sáez; la regidora de Turisme i Comerç i responsable del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, Teresa Ribes; i el coordinador de l’esdeveniment, Carles Galletero.
Novetats en la 11a edició
Teresa Ribes ha explicat una de les novetats d’enguany, amb la incorporació de la figura d’un coordinador i encarregat de la difusió de la fira, i ha animat la ciutadania i els visitants a participar en aquest esdeveniment.
Per la seua part, Carles Galletero ha definit Firarròs com “el bressol de les tapes i la degustació d’arrossos, i una gran festa anual en homenatge a l’arròs”.
El coordinador també ha anunciat la intenció de consolidar el ‘firabus’, una iniciativa que es posa en marxa enguany amb l’objectiu d’atraure fins a Sueca associacions i col·lectius d’altres municipis perquè coneguen la gastronomia i el municipi.
Galletero ha explicat que la intenció és anar incorporant i consolidant noves propostes, ja que arribar a 11 edicions suposa una fita important per a la fira.
L’alcalde de Sueca, Julián Sáez, ha agraït el treball de totes les persones que fan possible Firarròs i ha destacat la consolidació d’un esdeveniment que entra en la seua segona dècada amb noves formes de comunicació i difusió, com els influencers gastronòmics o el firabus.
Sáez també ha posat en valor la coincidència de Firarròs amb el 65 Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, una combinació que permet reforçar l’atractiu gastronòmic del municipi durant tot el cap de setmana.
Una dotzena d’establiments participants
Durant tot el cap de setmana, la ciutadania i els visitants podran degustar una gran varietat de receptes elaborades amb arròs i altres productes de proximitat oferits pels establiments participants.
A més, el diumenge 13 de setembre, coincidint amb la celebració del 65 Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, tots els estands de Firarròs oferiran racions de paella elaborades seguint la recepta tradicional del certamen.
Els establiments participants en aquesta edició són Restaurant Sequial 20, Forn del Crist, Carnisseria Fina, Cuina de Mare, Amar lo fresco, Pequeñín, Madura Burguer, L’Hortamar, Shenlong Fusió, La Ambrosía Street, Gofres Party i Mes de Bon Dia.
La inauguració de Firarròs serà el divendres 11 de setembre a les 20 hores.
L’horari del dissabte 12 i del diumenge 13 serà d’11 a 16 hores i de 19 a 23 hores.
A més de les degustacions a preus populars, la fira comptarà amb actuacions en directe de la Societat Blues de la Ribera Baixa.