La Conselleria de Sanitat ha incorporat tres nous assistents robòtics per a la rehabilitació de pacients amb problemes de mobilitat

La Conselleria de Sanitat ha incorporat tres nous assistents robòtics per a millorar i personalitzar la rehabilitació de pacients amb problemes de mobilitat en l’espatla, el braç i la mà.
Els dispositius, han suposat una inversió de més de 250.000 euros, finançada amb fons europeus, i s’han distribuït entre l’Hospital Clínic Universitari de València, l’Hospital General Universitari de Castelló i l’Hospital General Universitari Doctor Balmis d’Alacant.
El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha visitat este divendres l’Hospital General de Castelló, on ha assistit a una demostració d’esta tecnologia. El sistema permet treballar tota la cadena de moviment del membre superior, des de l’espatla fins a la mà, i adaptar els exercicis a les capacitats de cada pacient.
La tecnologia està pensada per a persones que han patit un ictus, pacients amb malalties com l’ELA o les distròfies musculars i, en general, persones amb limitacions funcionals en les extremitats superiors. També pot utilitzar-se en pacients pediàtrics.
L’assistent proporciona suport al pes del braç i facilita moviments com l’obertura i el tancament de la mà, la coordinació o l’agafada. A més, permet registrar l’evolució del pacient i ajustar el tractament segons els resultats.
A l’Hospital General de Castelló, on es tracten cada any al voltant de 55.000 episodis de rehabilitació, es preveu realitzar unes 400 sessions anuals amb este dispositiu.
Cada pacient començarà amb un mes de tractament i, després, els professionals valoraran la seua evolució i decidiran si necessita noves sessions.