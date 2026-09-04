Les Festes Majors encaren el cap de setmana amb activitats per a tots els públics

Les Festes Majors continuen aquest divendres 4 de setembre amb una jornada plena d’activitats per a totes les edats.
Els actes començaran a les deu del matí al Parc del Patinatge amb un esmorzar popular de coques de pisto, organitzat per l’Associació de Mestresses Tyrius.
A continuació, al carrer de les Escoles, els més menuts podran gaudir de jocs i activitats infantils.
Al migdia, la Corporació Municipal i la Colla de Festers «Què t’ha Paregut», acompanyats pels personatges de l’Entrà 2025, visitaran el Centre de Dia per recitar els tradicionals versos de Maria, Peregrí i Pregoner.
A la vesprada arribarà un dels actes més divertits, la Cavalcada del Pito, que recorrerà diferents carrers del municipi i que acabarà amb un tardeo a la plaça Tirant lo Blanc. La competició repartirà premis de 300, 200 i 100 euros als tres millors classificats.
La nit estarà protagonitzada per la música. A la plaça del País Valencià hi haurà revetlla amb l’orquestra Excelsior Boulevard, mentre que a la plaça Tirant lo Blanc se celebrarà la Nit Rociera Sevillana, amb el monòleg d’humor de Carol Tomás, «Ausaes Ma Vida», i posterior actuació de l’orquestra La Tribu.