Montolivet acull un mural dedicat al Mundial de la selecció espanyola

La façana del Centre Municipal d’Activitats per a Persones Majors de Montolivet ha canviat d’aspecte amb la incorporació d’un nou mural d’art urbà dedicat al recent triomf mundialista de la selecció espanyola de futbol.
L’obra ha sigut realitzada per l’artista Alberto León i representa un moment de celebració del campionat, amb el seleccionador Luis de la Fuente alçant la Copa del Món mentre els jugadors el mantegen.
El mural ocupa la façana del centre municipal situat a la plaça Vicente Alcober Coloma.
La intervenció recupera una obra que León havia pintat anteriorment a Barcelona i que va ser vandalitzada només 24 hores després de la seua creació. En aquesta ocasió, la peça s’ha reproduït sobre una superfície més gran i s’han incorporat millores tècniques destinades a facilitar-ne la conservació i augmentar la resistència davant possibles actes vandàlics.
La Junta Municipal de Russafa va contactar amb l’artista per plantejar la recuperació de l’obra i la seua instal·lació en un nou espai de la ciutat. El resultat és ara visible a Montolivet, un barri on l’art urbà té una presència destacada en diferents espais públics.
L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha visitat aquest divendres el mural durant les últimes hores de treball de l’artista. Durant la visita, ha assenyalat que la iniciativa forma part de l’aposta municipal per incorporar l’art urbà als barris i donar visibilitat als artistes.
Per la seua banda, Alberto León ha agraït al consistori l’oportunitat de recuperar la peça i ha explicat que el nou mural permet donar continuïtat a l’obra original després de la seua desaparició.
El mural ja està finalitzat i es pot veure a la plaça Vicente Alcober Coloma de Montolivet.