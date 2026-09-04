Mor una xiqueta d’onze anys i un altre menor resulta ferit en caure un pilar a Alzira

El succés s’ha produït a la zona de la Casella, en l’exterior de les instal·lacions d’un motor de reg
La menor ha entrat en parada cardiorespiratòria i ha mort posteriorment a l’Hospital Universitari de la Ribera
Una xiqueta d’onze anys ha mort aquest dijous a Alzira després de resultar ferida pel despreniment d’un pilar d’una construcció a la zona de la Casella. Un altre menor, un xiquet de nou anys, ha resultat ferit amb diversos traumatismes.
Segons ha informat el Centre d’Informació i Coordinació d’Urgències (CICU), l’avís s’ha rebut a les 19.53 hores per la caiguda d’un pilar situat a l’exterior de les instal·lacions d’un motor de reg. L’estructura ha colpejat els dos menors i els ha provocat diverses ferides.
Fins al lloc dels fets s’han mobilitzat dues unitats del SAMU i una unitat de Suport Vital Bàsic.
La xiqueta presentava diversos traumatismes i ha entrat en parada cardiorespiratòria. L’equip mèdic li ha practicat maniobres de reanimació cardiopulmonar i ha aconseguit recuperar-li les constants vitals.
Posteriorment, la menor ha sigut traslladada a l’Hospital Universitari de la Ribera, on finalment s’ha confirmat la seua defunció.
El xiquet de nou anys també presentava diversos traumatismes i ha sigut traslladat a l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València per rebre atenció mèdica.
Intervenció dels bombers
Fins a la zona també s’han desplaçat efectius del Consorci Provincial de Bombers, amb un sergent del parc d’Alzira, el grup GERA i l’helicòpter MV6-R, amb una metgessa a bord.
Els bombers han comprovat que no hi havia cap altra persona atrapada i que no era necessari realitzar treballs de rescat.
Les circumstàncies exactes del despreniment del pilar estan sent investigades.