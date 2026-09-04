Torrent projecta la reconstrucció del polígon Mas del Jutge amb 35,7 milions d’euros després de la DANA

Torrent ha aconseguit l’acceptació del Ministeri de Política Territorial al projecte de reconstrucció del polígon industrial Mas del Jutge, una de les zones més afectades per la DANA d’octubre de 2024.
L’actuació compta amb un pressupost màxim subvencionable de 35,7 milions d’euros i inclou la reparació dels vials i accessos al polígon, així com la recuperació de les infraestructures i serveis danyats.
Una part important de les obres, amb més de 18,7 milions d’euros, es destinarà a estabilitzar les lleres dels barrancs del Poio i de l’Horteta i a reforçar la protecció davant futures inundacions.
També es rehabilitaran els carrers i accessos des de l’A-7 i la CV-36, amb especial atenció a la carretera principal del Mas del Jutge, molt deteriorada des de la DANA.
El projecte, impulsat per l’Ajuntament i reclamat també per l’Associació d’Empresaris de Torrent i els veïns, té un termini estimat d’execució de 24 mesos. L’autorització definitiva de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer és ara el requisit pendent per continuar avançant.