Ciutat Vella busca les millors fotografies del districte en homenatge a Toni Sanchis

El concurs premiarà les imatges que reflectisquen la identitat, la memòria i les tradicions dels sis barris
Les persones majors de 18 anys poden presentar fins a tres fotografies abans del 25 de setembre
Ciutat Vella busca les millors imatges del districte amb el I Concurs de Fotografia Toni Sanchis, ‘Mirada de la memòria de Ciutat Vella’, convocat per l’Ajuntament de València a través de la Junta Municipal del districte.
El certamen vol posar en valor la identitat, la memòria i les tradicions dels sis barris de Ciutat Vella: el Carme, el Pilar, Sant Francesc, el Mercat, la Seu i la Xerea.
Les fotografies poden mostrar racons, places, façanes, festes, celebracions, comerços, artesania, món faller, confraries, música o escenes quotidianes, així com retrats del veïnat i altres imatges que reflectisquen la transformació del centre històric.
El concurs naix com a homenatge a Toni Sanchis, fotògraf valencià de tercera generació i profundament vinculat a Ciutat Vella, pel seu treball documentant durant dècades la vida del districte.
Poden participar persones majors de 18 anys amb un màxim de tres fotografies, realitzades entre l’1 de gener de 2024 i el final del termini de presentació, que finalitza el 25 de setembre.
Les obres han de ser originals i d’autoria pròpia i no poden haver sigut premiades, presentades a altres concursos ni publicades anteriorment. Les bases també exclouen les imatges generades amb intel·ligència artificial i els fotomuntatges o manipulacions substancials.
El jurat valorarà la qualitat tècnica i artística, l’originalitat, la capacitat de transmetre identitat i emoció i el valor documental i patrimonial de les fotografies.
El guanyador rebrà un premi de 250 euros. El veredicte es farà públic al novembre i la Junta Municipal preveu organitzar també una exposició amb l’obra guanyadora i una selecció de les fotografies finalistes.