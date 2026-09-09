Albal proclama les seues Falleres Majors i Corts d’Honor per a les Falles 2026-2027

Albal ja té noves Falleres Majors i Corts d’Honor per a l’exercici faller 2026-2027.
La Torre Mora va acollir dissabte l’acte de proclamació, organitzat per la Junta Local Fallera i la Regidoria de Festes, amb la participació de les set comissions del municipi i nombrosos veïns i veïnes.
Lorena González Tapia va ser proclamada Fallera Major d’Albal i Nadia Molina Zacarés, Fallera Major Infantil.
La Cort d’Honor està formada per Alicia Mata, Natalia Costa, Natalia Fernández i Esther Barceló. La Cort d’Honor Infantil la integren Clara Matoses, Sofía Selma i Claudia Puchalt.
L’acte va comptar amb la presència de representants municipals i de la Junta Local Fallera, que van felicitar les noves màximes representants i els van desitjar un exercici ple d’emocions i moments inoblidables.
La pròxima cita serà el 26 de setembre, amb l’acte d’exaltació a l’Ermita de Santa Anna.