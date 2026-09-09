Tous millora el CEIP Santa Bàrbara amb una inversió de 55.339 euros

Les actuacions reforcen la seguretat i el confort de l’alumnat
El pati d’Infantil estrena barana, tendals i un espai renovat
L’Ajuntament de Tous ha realitzat diverses actuacions de millora al CEIP Santa Bàrbara, a través de la Regidoria d’Educació i amb el finançament del Pla d’Inversions 2024-2027 de la Diputació de València. La inversió total ha ascendit a 55.339 euros.
Les obres han inclòs la pavimentació del pati oest, la instal·lació de tendals i la renovació del vallat. En el pati d’Infantil s’ha instal·lat una nova barana, més segura, amb els laterals arrodonits i sense els problemes que presentava l’antiga estructura de fusta.
També s’han col·locat tendals corredissos en tot el pati, que permetran crear zones d’ombra i protegir l’alumnat durant els mesos de més calor i davant les elevades temperatures.
A més, s’ha recuperat i condicionat un ampli espai situat darrere de l’edifici de Primària, que fins ara estava desaprofitat i presentava unes condicions poc adequades per al seu ús.