Barrachina reclama al Govern central les obres pendents de protecció dels llits

La Generalitat destina 46 milions a reparar 45 actuacions en 30 municipis
Buñol rep una actuació d’un milió d’euros per reparar el riu
El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha reclamat al Govern d’Espanya que assumisca les seues competències i execute les obres de protecció dels llits pendents després de la DANA de 2024.
Barrachina ha fet aquestes declaracions durant la seua visita a les obres de reparació dels danys ocasionats per la DANA al riu Buñol, una actuació que compta amb un pressupost d’un milió d’euros.
Els treballs inclouen la construcció d’un mur d’escullera de 81 metres de longitud i fins a 9 metres d’altura per protegir el talús de la marge esquerra del riu. L’actuació permetrà també recuperar el parc fluvial i protegir un vial municipal.
La Generalitat ha destinat 46 milions d’euros a 45 actuacions en 30 municipis per reparar els llits urbans afectats per la DANA, tot i que la competència hidràulica correspon a l’Estat.
Barrachina ha reclamat a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer que accelere les actuacions pendents i ha posat com a exemple els barrancs del Poyo i de la Saleta, on, segons ha assenyalat, encara estan pendents importants obres hidràuliques.
El conseller també ha exigit la implantació dels plans d’emergència de les 18 preses estatals que encara no els tenen plenament operatius, així com l’activació del sistema d’alerta primerenca anunciat pel Govern central.