Comença el nou curs escolar al Florida Campus Alzira

El centre rep l’alumnat amb il·lusió i ganes d’aprendre
Els corredors tornen a omplir-se d’estudiants després de l’estiu
Arriba un dels moments més esperats per l’estudiantat de la Comunitat Valenciana. Hui comença el nou curs escolar i els centres educatius han tornat a obrir les seues portes després de les vacances d’estiu.
Este matí, els corredors s’han anat omplint progressivament d’estudiants i de la il·lusió pròpia d’un nou inici. El Florida Campus Alzira també ha donat la benvinguda a l’alumnat, que ha començat esta nova etapa amb emoció i amb l’objectiu de continuar aprenent i creixent durant el curs.