Cullera prepara els embornals davant el risc de fortes pluges

Aigües de Cullera reforça la neteja de la xarxa de drenatge urbà
Es revisen els punts més vulnerables abans de setembre i octubre
Aigües de Cullera ha posat en marxa una campanya intensiva de neteja i manteniment preventiu de la xarxa de drenatge urbà davant possibles episodis de pluges intenses.
Els treballs se centren especialment en zones com el Bulevard, Sant Antoni, el Racó i el Faro, així com en els principals punts d’evacuació d’aigües. Les actuacions inclouen la neteja d’embornals, reixetes i arquetes per retirar fulles, arena, sediments i altres residus que poden dificultar la circulació de l’aigua.
La campanya busca anticipar-se als episodis de precipitacions intenses dels mesos de setembre i octubre i complementa el programa ordinari de manteniment que es realitza durant tot l’any.
Una de les actuacions més destacades és la neteja integral dels 26 col·lectors d’aigües pluvials que desemboquen en la franja litoral de Cullera, amb especial atenció als trams finals i als punts de menor cota.