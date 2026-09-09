Educació concedeix 64.475 beques completes de menjador escolar

La Conselleria ha baremat més de 184.000 sol·licituds per al curs 2026/2027
Les ajudes compten amb una dotació de 76,27 milions d’euros
La Conselleria d’Educació ha baremat 184.089 sol·licituds d’ajudes de menjador escolar per al curs 2026/2027, un total de 2.257 més que l’any passat. D’estes, 64.475 alumnes seran beneficiaris d’una beca completa de menjador.
Les llistes provisionals ja es poden consultar als centres educatius. Les famílies podran presentar al·legacions fins al 23 de setembre, aportant la documentació que consideren necessària.
La Generalitat destina enguany 76,27 milions d’euros a estes ajudes, amb quanties màximes de 4,35 euros per dia per a Infantil, Primària i Secundària, 5,54 euros per a Educació Especial i fins a 12,35 euros per a l’alumnat d’Escola-Llar.
Més suport a l’alumnat amb necessitats especials
Educació també reforça l’atenció a l’alumnat escolaritzat en aules UECO, amb 48 noves unitats per al curs 2026/2027. El nombre de beneficiaris d’estes aules passa de 4.851 a 5.432 alumnes, un 12 % més que el curs anterior.
A més, es manté el suport als menjadors escolars rurals i de municipis en risc de despoblament, amb una ajuda màxima de 5,65 euros per garantir la continuïtat d’estos servicis.