Música, abraçades i emoció en la tornada a les aules de Paiporta

Música, abraçades i molta emoció. Així ha començat hui el nou curs escolar a Paiporta, on els col·legis i instituts han tornat a omplir-se de vida amb la tornada de l’alumnat a les aules.
L’alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, i la regidora d’Educació, Olga Sandrós, han visitat els centres per donar la benvinguda a l’alumnat i al professorat i posar en valor la tasca de tota la comunitat educativa.
Durant els últims mesos, l’Ajuntament ha dut a terme diverses actuacions de millora de les instal·lacions educatives, entre les quals destaca una inversió de més de 20.000 euros en climatització per garantir unes condicions més confortables.
Coincidint amb la tornada a les aules, la Policia Local ha posat en marxa una nova campanya del projecte Camins Escolars Segurs, amb l’objectiu de reforçar la seguretat en els desplaçaments als centres educatius.
La iniciativa recorda a conductors, famílies i alumnat la importància d’extremar la precaució, respectar les normes de circulació i facilitar accessos segurs als centres.
Així ha arrancat el nou curs a Paiporta: amb il·lusió, retrobaments i moltes ganes d’aprendre.
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