Sanitat posa en marxa ‘Acompaña’ per a persones en risc de suïcidi

Seguiment 24 hores amb un equip de 42 psicòlegs i una inversió de més de 13 milions d’euros.
L’accés requerirà derivació de les Unitats de Salut Mental, mentre el servei complementarà la línia estatal 024.
Sanitat ha presentat ‘Acompaña’. Es tracta d’un nou servei autonòmic de seguiment proactiu per a persones en risc de suïcidi o amb temptatives prèvies que comptarà amb una inversió de més de tretze milions d’euros durant quatre anys i capacitat per a atendre més de sis mil persones simultàniament.
El programa funcionarà les 24 hores del dia a través d’un equip de 36 psicòlegs d’atenció directa i sis de supervisió repartits entre Alacant, Castelló i València. Realitzaran el primer contacte per videoconferència o telèfon en un màxim de 48 hores després d’un intent i de 72 hores davant d’un risc elevat.
Per a accedir-hi no és possible la sol·licitud directa per part de la ciutadania, sinó que es requereix la identificació i derivació prèvia des de les Unitats de Salut Mental del sistema públic, des d’on s’establirà el pla d’intervenció personalitzat.
Aquest recurs és complementari a la línia estatal 024 i incorpora solucions de teleassistència mòbil com geolocalització, aplicacions per a telèfons intel·ligents, traducció en 51 idiomes i interpretació per a persones sordes, a més de dotze programes psicosocials i atenció presencial a familiars.
Segons les dades provisionals de l’Institut Nacional d’Estadística citades per la Conselleria, la taxa de suïcidi a la Comunitat Valenciana s’ha reduït un 13,9% entre 2023 i 2025, mentre que les urgències hospitalàries per autolesions han disminuït un 6,9% en el mateix període.