Torrent celebra la festivitat de la Mare de Déu del Pòpul amb una eucaristia i processó

La imatge ha recorregut les parròquies de Torrent durant una setmana
La celebració ha unit devoció i tradició als carrers del barri
Torrent ha celebrat este dimarts 8 de setembre la festivitat de la Mare de Déu del Pòpul, considerada l’advocació mariana més antiga de la ciutat, amb una eucaristia solemne a la Parròquia de l’Assumpció de Nostra Senyora i una posterior processó.
La celebració ha estat presidida per l’arxipreste de Torrent, don Pablo Aranda, i ha comptat amb la participació de sacerdots de l’Arxiprestat número 12, així com de representants de la corporació municipal i nombrosos veïns i devots.
Després de l’eucaristia, la imatge de la Mare de Déu del Pòpul ha recorregut els carrers del barri en processó, acompanyada pel res del Sant Rosari i per la participació del Grup de Ball de Torrent, que ha aportat la tradició i la cultura popular valenciana a la jornada.
Una setmana de devoció
La festivitat ha posat el punt final a una setmana dedicada a la Mare de Déu del Pòpul, durant la qual la imatge ha visitat les diferents parròquies de Torrent.
Cada jornada, una parròquia ha acollit la imatge, que posteriorment era traslladada en processó fins a la següent. Una iniciativa que ha permés acostar esta advocació mariana als diferents barris i comunitats parroquials.
Els actes han servit també per a reivindicar la importància històrica i religiosa de la Mare de Déu del Pòpul i mantindre viva una tradició vinculada a la identitat i al patrimoni cultural de Torrent.