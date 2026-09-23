Benifaió presenta el seu Pla Local de Gestió de Colònies Felines

La jornada va permetre donar a conéixer el treball realitzat i les aportacions rebudes durant l’elaboració del pla
També es va exposar l’esborrany de l’Ordenança de Benestar Animal i es van resoldre els dubtes dels assistents
Benifaió va presentar este dimarts 22 de setembre el Pla Local de Gestió de Colònies Felines, després del treball realitzat i de les aportacions rebudes durant el procés d’elaboració.
La presentació pública va tindre lloc al saló d’actes del Consell Agrari Municipal i va incloure també l’exposició del borrador de l’Ordenança de Benestar Animal, impulsada per la Regidoria de Benestar Animal de l’Ajuntament de Benifaió.
Durant la jornada, les persones assistents van rebre informació sobre com s’aplicaran estes normatives al municipi i van poder plantejar i resoldre els seus dubtes sobre la gestió de les colònies felines.
L’acte també va posar el focus en les bones pràctiques necessàries per a controlar i gestionar este tipus de colònies animals.