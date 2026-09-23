Cullera estrenarà el nou Espai Jove amb una gran festa de benvinguda

L’espai, de més de 200 metres quadrats i situat al centre de la ciutat, obrirà les portes este divendres 25 de setembre
La jornada inclourà DJ, jocs, reptes, videojocs, zona retro i berenar gratuït per a majors de 12 anys
Cullera estrenarà este divendres 25 de setembre el nou Espai Jove ‘El Patronat’, amb una gran festa d’obertura dirigida a adolescents i joves majors de 12 anys.
La jornada començarà a les 18.30 hores al carrer Sant Llorenç i oferirà un circuit d’activitats i entreteniment amb música en directe amb DJ, jocs, experiències, reptes, videojocs i una zona retro, a més de berenar gratuït per als joves.
El nou Espai Jove compta amb més de 200 metres quadrats i una ubicació cèntrica i naix com un punt de trobada per a adolescents i joves, amb propostes d’oci, participació i convivència.
Una vegada obert, l’espai oferirà activitats els divendres i dissabtes de 17.30 a 22.00 hores, amb diferents zones de joc i tallers dinamitzats per monitors.
Durant les primeres setmanes, la programació inclourà campionats de futbolí i ping-pong, jocs de taula, videojocs i diferents tallers.
L’Ajuntament de Cullera aposta així per oferir noves alternatives d’oci als joves i crear un espai de referència al centre de la ciutat.
L’alcalde, Jordi Mayor, ha destacat que el nou espai està pensat perquè els joves puguen trobar-se, compartir temps, descobrir activitats i gaudir d’un oci diferent. També ha assenyalat que l’objectiu és que els mateixos joves facen seu l’espai i participen en la definició de les futures propostes d’oci.