La Fira del Llibre d’Alzira ompli la Plaça Major de llibres, espectacles i activitats este dissabte

La cita reunirà 25 casetes d’editorials valencianes, llibreries i autors locals dins de la programació d’Art al Carrer.
La jornada, amb activitats gratuïtes de les 11.00 a les 20.00 hores, inclourà contacontes, presentacions de llibres i espectacles familiars.
La Plaça Major d’Alzira acollirà este dissabte 26 de setembre una nova edició de la Fira del Llibre d’Alzira, una proposta cultural que omplirà el centre de la ciutat de llibres, espectacles, contacontes i presentacions d’autors valencians dins de la XI edició d’Art al Carrer.
La Fira, organitzada per l’Ajuntament d’Alzira, la Biblioteca Municipal i l’Associació d’Editorials del País Valencià (AEPV), es desenvoluparà de les 11.00 a les 20.00 hores amb una programació pensada per a tots els públics.
25 casetes d’editorials i llibreries valencianes
L’edició d’enguany comptarà amb 25 casetes d’editorials valencianes, llibreries i espais dedicats als autors i autores locals, que també disposaran de tres casetes pròpies.
Entre les editorials participants es troben Bromera, Edicions del Bullent, El Petit Editor, Edicions 96, Edicions del Sud, Reclam Editorial, Editorial Aula, Llum de Lluna, Malian Editora, Savanna Books i El Pirata, entre altres.
Programació per a totes les edats
La jornada començarà a les 11.00 hores amb l’espectacle familiar El Monstre Petorro, de Paco Cholbi, basat en el conte publicat per Bromera.
A les 12.00 hores arribarà Pluja de paraules, una proposta teatral per a tota la família, mentre que a les 13.00 hores es presentarà el llibre Tyrik, el príncep d’Ilercavònia, d’Alfons Pérez Daràs (Malparlat).
El matí es completarà amb la presentació de Mosaic d’un bosc, de Salvador Lauder, publicada per El Petit Editor.
Contacontes i presentacions a la vesprada
Les activitats es reprendran a les 17.15 hores amb el contacontes Los guardianes del castillo, narrat per Paula Te Cuenta.
A les 18.00 hores serà el torn de la presentació de Revoltats pel destí, de Lourdes Boïgues, Premi de Novel·la Històrica Cavall Bernat d’Oliva.
La programació es tancarà amb la presentació de La periferias mudas, de Salvador Enguix, que tindrà lloc a la Casa de la Cultura d’Alzira, acompanyat per l’escriptor i doctor en Comunicació Nel·lo Pellicer.
La Fira del Llibre d’Alzira forma part de la programació cultural d’Art al Carrer 2026 i reforça l’aposta de la ciutat per la promoció de la lectura, la cultura valenciana i els autors del territori.