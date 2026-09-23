LA UNIÓ detecta residus de fitosanitaris no autoritzats a la UE en el 83% dels cítrics importats analitzats

L’organització ha analitzat 12 mostres adquirides en Carrefour, Consum i Mercadona el passat 9 de setembre
10 de les 12 mostres contenien residus d’almenys una matèria activa no aprovada o no autoritzada com a fitosanitari a la Unió Europea
LA UNIÓ Llauradora ha analitzat 12 mostres de cítrics importats comercialitzats en supermercats i hipermercats valencians, amb uns resultats que, segons l’organització, evidencien diferències entre les exigències fitosanitàries dels productors europeus i les condicions aplicables als productes procedents de països tercers.
Les mostres van ser adquirides el passat 9 de setembre en establiments de Carrefour, Consum i Mercadona. Dels 12 lots analitzats, 9 constaven com a procedents de Sud-àfrica, en dos no figurava l’origen i un apareixia etiquetat com a espanyol, encara que l’informe qüestiona esta identificació per la varietat i les característiques de la fruita.
Segons les anàlisis, 10 de les 12 mostres, el 83%, contenien residus d’almenys una matèria activa actualment no aprovada a la UE o no autoritzada com a fitosanitari.
Les proves també han detectat la presència simultània de diversos residus en una mateixa mostra. En concret, s’han identificat entre 4 i 9 matèries actives diferents en els cítrics analitzats.
LA UNIÓ assenyala que esta multiplicitat de residus no implica per si mateixa un incompliment de la normativa, ja que cap dels residus detectats supera individualment els Límits Màxims de Residus (LMR) establits per la normativa europea. No obstant això, l’organització considera que la presència de fins a nou matèries actives justifica reforçar els controls sobre els cítrics importats.
Entre les substàncies identificades, LA UNIÓ destaca la metoxifenocida, l’espirotetramat i el 2-fenilfenol o ortofenilfenol. La metoxifenocida no està aprovada a la UE des de l’1 d’abril de 2026 i apareix en 7 de les 12 mostres. L’espirotetramat, conegut com a Movento, no està aprovat des de l’1 de maig de 2024 i els seus residus o metabòlits apareixen en 9 de les 12 mostres, el 75%. Pel que fa al 2-fenilfenol, no està autoritzat com a fitosanitari a la UE des de l’1 de gener de 2020 i apareix en 3 mostres.
L’organització diferencia entre l’aprovació d’una substància i els LMR. Una substància pot no estar autoritzada per a l’ús dels agricultors europeus i, al mateix temps, deixar residus en un aliment importat que siguen conformes amb els LMR europeus.
LA UNIÓ reclama reciprocitat en les normes de producció i en la política comercial europea i demana accelerar la modificació de la normativa per establir un límit màxim de residus de substàncies no autoritzades a la UE en productes agrícoles importats fins al nivell més baix detectable en laboratori, el denominat “zero tècnic”.
L’organització traslladarà els resultats de les anàlisis a AESAN, la Conselleria d’Agricultura i els organismes competents en consum i sanitat, i reclamarà que s’intensifiquen els controls sobre els cítrics importats.