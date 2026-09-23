L’artista paiportí Pedro León mostra l’art que ha aprés completament a soles

L’exposició “La bellesa d’aprendre solo” reivindica el talent d’un creador completament autodidacta
La mostra descobrix el recorregut d’un artista que ha convertit la seua afició en una obra plena de sensibilitat
L’exposició “La bellesa d’aprendre solo”, de l’artista paiportí Pedro León, mostra l’essència d’un artista que tot el que sap ho ha aprés de manera completament autodidacta.
Sense cap tipus de mestre, Pedro ha aconseguit fer de la seua afició una obra que deixa aficionats i no aficionats a l’art completament enamorats.