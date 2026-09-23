L’Hospital La Fe de València oferirà tractament de protonteràpia d’avantguarda contra el càncer abans de finalitzar el 2027

La Comunitat Valenciana serà la tercera autonomia a implementar esta radioteràpia externa d’alta precisió
El tractament permetrà atendre al voltant de 200 pacients a l’any, especialment en casos d’alta complexitat i oncologia pediàtrica
La Comunitat Valenciana disposarà abans que finalitze l’any 2027 d’un tractament avançat de primer nivell contra el càncer gràcies a l’arribada i instal·lació dels nous equips de protonteràpia a l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha assistit a la recepció sanitària de les dues peces clau de l’equipament: el Gantry i el Ciclotró, fabricats expressament per al centre valencià.
Aquesta tecnologia situa la Comunitat Valenciana com la tercera autonomia a implementar la radioteràpia externa més precisa que existeix. La protonteràpia permet concentrar la radiació directament en el tumor i reduir el dany en els teixits sans circumdants, la qual cosa disminueix dràsticament els efectes secundaris. Aquest avanç serà fonamental per a tractar al voltant de 200 pacients a l’any, sent especialment decisiu en casos d’alta complexitat, oncologia pediàtrica, així com en tumors cerebrals, oculars, sarcomes i limfomes.
El projecte s’emmarca en la creació d’una “ciutat oncològica”, un espai d’atenció integral que albergarà el centre de protonteràpia —connectat per la subterra amb el Servei d’Oncologia Radioteràpica de La Fe— i un centre de producció de radiofàrmacs. La iniciativa ha comptat amb una inversió de 29,04 milions d’euros finançats per la Fundació Amancio Ortega per a l’equipament i la formació, i de 21,5 milions d’euros per part de la Generalitat destinats a l’edifici de més de 5.500 metres quadrats, el búnquer de protecció i les instal·lacions auxiliars.
Durant l’acte, el president ha destacat la importància de la col·laboració públic-privada i ha afirmat que el servei estarà obert a pacients d’altres comunitats autònomes. Després de la instal·lació de les màquines, es durà a terme la fase de comissionat clínic, i es preveu la incorporació de 39 nous professionals especialitzats per a posar en marxa el servei abans del límit previst en 2027.