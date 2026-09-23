Rescat d’una ciclista lesionada al Monte Picayo, a Puçol

Els bombers rescaten una ciclista amb una lesió en una cama que li impedia continuar la ruta
La dona ha sigut evacuada en helicòpter del GERA a l’Hospital de Sagunt
Operatiu d’emergència este dimarts al terme municipal de Puçol. Efectius del Consorci Provincial de Bombers de València han rescatat una ciclista que havia resultat lesionada mentre feia una ruta per la zona del Monte Picayo.
La víctima, que patia una lesió en una cama que li impedia continuar la marxa, ha hagut de ser evacuada per l’equip del GERA, el Grup Especial de Rescat en Altura, que s’ha mobilitzat ràpidament amb un helicòpter del Consorci. En les tasques d’auxili també han col·laborat bombers del parc de Sagunt.
Després de ser estabilitzada en el mateix lloc dels fets, la ciclista ha sigut traslladada en helicòpter a l’Hospital de Sagunt per a rebre atenció mèdica.