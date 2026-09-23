Sueca oferirà este dissabte un concert simfònic al Molí del Pasiego

El municipi participa en el projecte Territori Simfònic, que connecta les comarques valencianes a través de la música i el patrimoni
L’Orquestra Simfònica Caixa Ontinyent interpretarà ‘Tango concertant, essència de Buenos Aires’ amb entrada lliure
El Molí del Pasiego de Sueca acollirà este dissabte 26 de setembre el concert de l’Orquestra Simfònica Caixa Ontinyent titulat ‘Tango concertant, essència de Buenos Aires’.
L’espectacle combina música simfònica, veu i dansa en directe i està inspirat en l’univers musical del compositor argentí Astor Piazzolla i en el tango tradicional i contemporani. La proposta comptarà amb la direcció artística i musical de Roberto Turlo.
Sueca participa així en el projecte Territori Simfònic, una iniciativa cultural impulsada per la Diputació de València i la Fundació Sonora amb l’objectiu d’acostar la música simfònica a les comarques valencianes i posar en valor els seus espais patrimonials.
La regidora de Cultura, Mercé Sorrentino, ha destacat que l’activitat representa una oportunitat per a gaudir de música en directe de qualitat en un entorn patrimonial i ha convidat la ciutadania a assistir a la vetlada.
La programació de Territori Simfònic d’enguany inclou sis concerts en espais emblemàtics de Benimodo, Aielo de Malferit, Utiel, Enguera, Oliva i Sueca, tots amb entrada lliure fins a completar l’aforament.