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Carlet ofereix ajudes de 400 euros a famílies monoparentals

L’Ajuntament ha obert una convocatòria per a donar suport a les famílies monoparentals del municipi.

Les sol·licituds es podran presentar fins al 31 d’octubre de 2026 i les ajudes cobriran diferents despeses educatives, culturals i esportives.

L’Ajuntament de Carlet ha posat en marxa una convocatòria d’ajudes de 400 euros per a famílies monoparentals amb l’objectiu d’alleujar les despeses familiars i facilitar la conciliació.

Podran optar a estes ajudes les famílies monoparentals d’origen o constituïdes per resolució judicial ferma, sempre que tinguen una residència mínima de tres anys a Carlet i compten amb descendents menors de 21 anys.

Les despeses subvencionables hauran d’haver-se realitzat entre l’1 de gener i el 31 d’octubre de 2026. Entre elles es troben el material escolar, les escoles de Nadal, Pasqua i Estiu, les activitats extraescolars en horari laboral de la persona progenitora, el menjador escolar i les activitats culturals i esportives.

El termini per a presentar les sol·licituds estarà obert fins al 31 d’octubre de 2026.

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