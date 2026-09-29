La Generalitat destina 9,8 milions d’euros per facilitar la incorporació de joves i nous agricultors i ramaders

La convocatòria inclou ajudes de fins a 80.000 euros per als joves i de fins a 70.000 euros per als nous professionals del sector
El termini per presentar les sol·licituds serà de dos mesos a partir del 5 d’octubre i la tramitació es farà per via telemàtica
La Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, destinarà un total de 9,8 milions d’euros a una nova convocatòria d’ajudes destinada a facilitar la incorporació de joves i nous agricultors i ramaders al sector agrari de la Comunitat Valenciana.
La convocatòria reserva 8,27 milions d’euros per a la incorporació de joves d’entre 18 i 40 anys, mentre que els 1,53 milions restants es destinaran a nous agricultors i ramaders d’entre 41 i 56 anys. L’objectiu és afavorir el relleu generacional i contribuir al manteniment de l’activitat agrària en les zones rurals.
El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha destacat que estes ajudes pretenen facilitar que les persones que vulguen dedicar-se a l’agricultura o la ramaderia puguen convertir esta activitat en el seu projecte professional i disposar d’explotacions viables.
Ajudes de fins a 80.000 euros
Les ajudes per als joves agricultors se situaran entre 30.000 i 80.000 euros, mentre que els nous agricultors i ramaders podran accedir a una ajuda mínima de 20.000 euros, que podrà arribar fins als 70.000 euros en funció de les característiques del projecte.
Entre els factors que poden incrementar la quantia de l’ajuda es troben la creació de més de dues Unitats de Treball Agrari (UTA), la instal·lació en explotacions mixtes agrícoles i ramaderes, l’establiment en zones amb limitacions naturals o incloses en la Xarxa Natura 2000, així com la incorporació d’instal·lacions per al condicionament o transformació de la producció.
També es valoraran actuacions relacionades amb la recuperació de terres abandonades, la millora de la competitivitat, la innovació i la transferència de coneixement.
Els plans empresarials hauran d’executar-se en un termini màxim de 36 mesos. El pagament de les ajudes es realitzarà en dos trams: un 70 % inicial després d’acreditar l’establiment efectiu i el 30 % restant una vegada finalitzat el pla empresarial.
548 incorporacions en l’anterior convocatòria
La nova convocatòria dona continuïtat al programa de suport a la incorporació de nous professionals al sector agrari. En l’anterior convocatòria es van destinar 27,4 milions d’euros, que han permés la incorporació de 548 agricultors i ramaders, dels quals 439 eren joves i 109 nous professionals.
La quantia mitjana de l’ajuda va ser d’uns 51.000 euros per beneficiari.
Segons la Generalitat, estes dades evidencien la importància de mantindre les polítiques de suport al relleu generacional i a la incorporació de noves persones a l’activitat agrària.
El termini per presentar les noves sol·licituds serà de dos mesos a partir del 5 d’octubre de 2026 i la tramitació haurà de realitzar-se per via telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat.