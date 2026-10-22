La campanya «Canvia el filtre» promou la inclusió de les persones amb malalties rares i discapacitat intel·lectual

La consellera de Servicis Socials, Família i Infància, Elena Albalat, ha acompanyat la infanta Elena en la visita a esta iniciativa itinerant, instal·lada davant del Palau de la Música
El projecte de les fundacions Mapfre i AHUCE recorre una vintena de ciutats espanyoles amb experiències interactives i testimonis reals per a fomentar la inclusió social i laboral
La consellera de Servicis Socials, Família i Infància, Elena Albalat, ha participat en la campanya itinerant «Canvia el filtre», una iniciativa impulsada per la Fundació Mapfre i la Fundació AHUCE per a sensibilitzar la ciutadania sobre la realitat de les persones amb malalties rares i discapacitat intel·lectual, i afavorir una societat més accessible i igualitària.
Durant la visita, Albalat ha acompanyat la infanta Elena, directora de Projectes de la Fundació Mapfre, en el recorregut pel «bus solidari» instal·lat davant del Palau de la Música, on han conegut els diferents espais i activitats que formen part d’esta experiència de sensibilització.
La consellera ha agraït a les dos fundacions la seua tasca i ha destacat que «darrere de cada persona hi ha afectes, capacitats, il·lusions i somnis, i això no hauria de quedar mai ocult darrere d’un diagnòstic o d’una discapacitat».
Així mateix, Albalat ha subratllat que la Generalitat entén la inclusió «com un conjunt de drets, autonomia i oportunitats». En este sentit, ha assenyalat que estos principis han de fer-se efectius en el dia a dia, en àmbits com l’educació, l’ocupació i la sanitat, així com en la possibilitat de participar, decidir i viure amb llibertat, sense barreres.
La consellera també ha destacat la creació recent de la Comissió Mixta Interdepartamental per a l’Atenció Integral a les Persones Afectades per Malalties Rares o de Baixa Prevalença a la Comunitat Valenciana, on hi ha més de 8.000 persones diagnosticades. L’objectiu d’este organisme és garantir una atenció integral, equitativa i eficaç tant a les persones afectades com a les seues famílies.
Una experiència interactiva per a qüestionar els prejudicis
La campanya «Canvia el filtre» convida la ciutadania a reflexionar sobre com les primeres impressions i les idees preconcebudes poden influir en la manera de relacionar-se amb els altres i en les oportunitats que s’ofereixen a determinats col·lectius.
Per a aconseguir-ho, el bus proposa un recorregut interactiu que permet experimentar diferents formes de percepció i comprendre com els prejudicis poden distorsionar la realitat.
Entre els espais habilitats hi ha un punt informatiu de la Fundació AHUCE, on s’oferix informació sobre les malalties rares i sobre la tasca que desenvolupa l’entitat per a millorar la qualitat de vida de les persones afectades i les seues famílies.
L’experiència també incorpora jocs visuals amb filtres de colors i testimonis reals que mostren el contrast entre les mirades condicionades pels estereotips i les històries personals de les persones que conviuen amb estes realitats.
A més, les persones assistents poden participar en el mural digital col·lectiu «Mirades que sumen», un espai creat per a compartir missatges i reflexions sobre la inclusió, el respecte i la igualtat d’oportunitats.
La campanya recorrerà una vintena de ciutats espanyoles amb la finalitat d’acostar a la societat una visió més pròxima i real de les capacitats i necessitats de les persones amb malalties rares i discapacitat intel·lectual, i cont