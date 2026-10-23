Alzira mostra la indumentària de les Falleres Majors de 2027 i les seues Corts d’Honor

L’exposició permet conéixer de prop els vestits i els detalls que lluiran les màximes representants de les Falles durant el seu regnat
La mostra posa en valor la tradició, el treball artesanal i la riquesa de la indumentària valenciana
L’exposició de la indumentària de les Falleres Majors d’Alzira 2027 i les seues Corts d’Honor permet conéixer de prop els vestits i els detalls que acompanyaran les màximes representants de les Falles al llarg del seu regnat.
La tradició, el treball artesanal i la il·lusió que hi ha darrere de cada peça són una mostra que posa en valor la riquesa i l’essència de la indumentària valenciana.