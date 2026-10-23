Com actuar en cas de riuada: prevenció i eines que poden salvar vides

La DANA Adam va deixar pluges històriques de més de 700 litres a la Safor i la Marina Alta, amb inundacions en municipis com Oliva, Pego, Forna i els Poblets
Conéixer les mesures de seguretat i disposar de ferramentes de rescat pot ser clau per a actuar davant d’una emergència
El passat dilluns, diverses zones de la nostra terra van patir inundacions a causa de la DANA Adam.
La zona zero del temporal se situà al límit de la Safor i la Marina Alta, acarnissant-se especialment amb municipis com Oliva, Pego, Forna i els Poblets, on les pluges històriques de més de 700 litres per metre quadrat van acumular fins a metre i mig d’aigua en carrers, baixos i habitatges.
Un episodi que ens recorda molt a la DANA patida fa dos anys. Amb les pluges cada vegada més freqüents a la nostra zona, els perills provocats per una DANA són cada vegada més possibles. Per això, cobra especial rellevància saber què cal fer en cas d’una riuada.
Les ferramentes de rescat dissenyades per a poder eixir d’un vehicle en cas d’emergència són cada vegada més freqüents al mercat.
I, encara que estes ferramentes puguen resultar útils, no cal oblidar que la prevenció i saber com actuar són fonamentals davant d’una situació de risc.
La prevenció, la informació i la rapidesa a l’hora de prendre decisions són claus davant d’uns fenòmens meteorològics que poden provocar inundacions greus.