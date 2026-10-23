El Consell eleva a 43,5 milions les ajudes per als afectats per la DANA Adam

El Govern valencià aprova dos nous decrets per valor de 20 milions d’euros destinats al comerç, la indústria, el turisme, l’agricultura, la ramaderia i les persones que han perdut els vehicles
Les sol·licituds per a les noves ajudes es podran presentar del 2 de novembre de 2026 a l’1 de febrer de 2027
El Consell ha aprovat dos nous decrets d’ajudes urgents per un import de 20 milions d’euros per a les persones afectades per la DANA Adam, de manera que el total de les ajudes aprovades fins ara per a fer front als danys arriba als 43,5 milions d’euros.
Així ho ha anunciat el portaveu del Consell, Miguel Barrachina, després del Ple, on ha explicat que les noves mesures estan dirigides a donar suport al comerç, la indústria, el turisme, l’agricultura i la ramaderia, així com a les persones i empreses que hagen perdut els vehicles.
L’objectiu és facilitar la recuperació de l’activitat econòmica i de la vida quotidiana en les zones afectades. Les dos línies d’ajudes compten amb una dotació inicial ampliable en funció de les necessitats i del nombre de sol·licituds rebudes.
El primer decret disposa de 10 milions d’euros per a establiments comercials, turístics, industrials, agrícoles i ramaders afectats. Les subvencions cobriran els danys materials i les interrupcions de l’activitat provocades per les inundacions, les dificultats d’accés als negocis o explotacions i les mesures de protecció civil.
Podran beneficiar-se’n els titulars de negocis situats als municipis inclosos en el decret que complisquen els requisits i mantinguen l’activitat o es comprometen a reprendre-la en un termini màxim de sis mesos des de la concessió de l’ajuda.
El segon decret contempla 10 milions d’euros per a compensar la pèrdua de vehicles declarats sinistre total com a conseqüència del temporal. Les ajudes van des dels 200 euros per als motocultors i els 250 euros per als ciclomotors fins als 15.000 euros per als autocars. En el cas dels turismes, la compensació serà de 2.000 euros.
Barrachina ha assenyalat que perdre un vehicle suposa una dificultat afegida per a moltes famílies i professionals, especialment quan és imprescindible per a desplaçar-se al treball, atendre les necessitats quotidianes o desenvolupar una activitat econòmica.
El termini per a presentar les sol·licituds començarà el 2 de novembre de 2026 i acabarà l’1 de febrer de 2027.
Estes ajudes se sumen al primer paquet de 23,5 milions d’euros, que inclou subvencions de 6.000 euros per a béns de primera necessitat en habitatges habituals, 3.000 euros per a segones residències i fins a 800 euros mensuals durant un any per a facilitar el reallotjament. També contempla 17,5 milions d’euros per als ajuntaments afectats, destinats a cobrir despeses urgents de neteja, reparació d’infraestructures i recuperació de serveis públics.
Més recursos sanitaris i mesures per a reutilitzar l’aigua
En matèria sanitària, el Consell ha aprovat una ampliació de 6,9 milions d’euros per a compensar les despeses farmacèutiques i ortoprotètiques de pensionistes, persones amb discapacitat, menors, persones desocupades i famílies monoparentals. Amb este increment, la dotació global per a 2026 arriba als 51,18 milions d’euros.
El portaveu ha explicat que l’ampliació respon a l’augment del nombre de beneficiaris i de les necessitats de cobertura detectades durant l’any, amb l’objectiu de garantir l’accés a estes prestacions.
D’altra banda, el Ple ha aprovat un decret llei que modifica la Llei de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana per a facilitar la construcció i el finançament d’infraestructures destinades a la regeneració i reutilització de l’aigua.
Altres acords del Consell
El Consell també ha aprovat dos convenis amb la Universitat Politècnica de València, per un import conjunt de 70.000 euros, per a impulsar la investigació en habitatge sostenible i noves solucions constructives.
En l’àmbit agrari, ha pres raó de la declaració d’emergència de les actuacions sanitàries necessàries per a previndre i controlar nous focus de la malaltia de Newcastle, després de detectar-se dos brots en explotacions avícoles d’Utiel i Fuenterrobles.
A més, ha aprovat un conveni amb la Universitat de València, dotat amb 115.000 euros, per a elaborar l’Estratègia de Cohesió Territorial Valenciana, COTEVAL 2030, que permetrà identificar desequilibris entre municipis i comarques i orientar les actuacions per a reduir-los.
Finalment, s’ha aprovat la continuïtat de la col·laboració entre l’Institut Cartogràfic Valencià i la Universitat de València per a elaborar dos noves publicacions de l’Atles de la Comunitat Valenciana, dedicades als paisatges i a la cohesió territorial.